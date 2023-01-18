В "Химках" высказались о конфликте Гулиева с тренером на сборах в Турции
В "Химках" опровергли информацию о конфликте Гулиева с тренерским штабом
Старший наставник "Химок" Ринат Билялетдинов опроверг информацию о конфликте между полузащитником Аязом Гулиевым и главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. По его словам, дело кончилось разговором, но ни о какой драке речь, конечно же, не идёт.
"Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. <...> Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова Билялетдинова.
Ранее стало известно, что 26-летний Гулиев едва не подрался с тренером команды Гогниевым. Во время сборов в турецком Белеке игрок вспылил из-за многочисленных претензий к нему со стороны наставника. Футболист даже подошёл к Гогниеву и предложил "выйти раз на раз", но серьёзного конфликта удалось избежать.
Сайт ФК "Химки"