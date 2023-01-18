В "Химках" высказались о конфликте Гулиева с тренером на сборах в Турции

Старший наставник "Химок" Ринат Билялетдинов опроверг информацию о конфликте между полузащитником Аязом Гулиевым и главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. По его словам, дело кончилось разговором, но ни о какой драке речь, конечно же, не идёт.

"Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. <...> Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова Билялетдинова.