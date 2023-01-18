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18 января, 13:55

В "Химках" высказались о конфликте Гулиева с тренером на сборах в Турции

В "Химках" опровергли информацию о конфликте Гулиева с тренерским штабом

Старший наставник "Химок" Ринат Билялетдинов опроверг информацию о конфликте между полузащитником Аязом Гулиевым и главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. По его словам, дело кончилось разговором, но ни о какой драке речь, конечно же, не идёт.

"Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. <...> Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова Билялетдинова.

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Ранее стало известно, что 26-летний Гулиев едва не подрался с тренером команды Гогниевым. Во время сборов в турецком Белеке игрок вспылил из-за многочисленных претензий к нему со стороны наставника. Футболист даже подошёл к Гогниеву и предложил "выйти раз на раз", но серьёзного конфликта удалось избежать.

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Сайт ФК "Химки"

Наталья Исакова

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