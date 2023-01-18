Гонщик Мазепин рассказал, как помогает отстранённым от соревнований спортсменам

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин рассказал, как помогает отстранённым от соревнований спортсменам в рамках своего фонда We compete as one ("Мы выступаем как один"). В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что на данный момент в организацию обратилось более 50 человек, среди которых — олимпийские и паралимпийские чемпионы в самых разных видах спорта.

"На первый взгляд, это не такая большая цифра, но ведь за каждым спортсменом стоит история о борьбе за великую цель. Всех их неправомерно лишили возможности выступать на международных соревнованиях, отняли шанс на победу, к которой они шли с самого детства. Я понимаю их чувства и разделяю боль, с которой эти люди пробуют строить планы на жизнь в полной неизвестности", — отметил Мазепин.

Он пояснил, что фонд помогает спортсменам получить качественную психологическую и юридическую поддержку, а также образование и даже рабочее место, если это необходимо. По словам гонщика, организация получает новые заявки от россиян и из других стран каждую неделю, что подтверждает её важность.