Гонщик Мазепин рассказал, как помогает отстранённым от соревнований спортсменам

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин рассказал, как помогает отстранённым от соревнований спортсменам в рамках своего фонда We compete as one ("Мы выступаем как один"). В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что на данный момент в организацию обратилось более 50 человек, среди которых — олимпийские и паралимпийские чемпионы в самых разных видах спорта.