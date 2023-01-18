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18 января, 13:36

МВД Украины опубликовало список погибших в вертолёте, рухнувшем в Броварах

<p>Последствия падения вертолёта на жилые кварталы в Броварах Киевской области. Видео © Telegram /<a href="https://t.me/oleksiihoncharenko/30333" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Гончаренко</a> (депутат Верховной рады Украины)</p>

Последствия падения вертолёта на жилые кварталы в Броварах Киевской области. Видео © Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)

МВД Украины обнародовало полный список людей, которые находились в вертолёте, разбившемся в Броварах Киевской области. Вместе с министром внутренних дел на борту были в том числе его заместитель, помощница, другие сотрудники ведомства и члены экипажа.

Список погибших в вертолёте:

  • глава МВД Украины Денис Монастырский;
  • первый заместитель министра Евгений Енин;
  • госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
  • помощница главы МВД Татьяна Шутяк;
  • начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
  • ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
  • командир воздушного судна Александр Василенко;
  • член экипажа Константин Коваленко;
  • бортовой механик Иван Касьянов.
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Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Масштаб трагедии усугубило то, что воздушное судно упало между детским садом и жилым домом. В МВД Незалежной озвучили основные версии авиакатастрофы.

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Александра Вишнякова

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