МВД Украины опубликовало список погибших в вертолёте, рухнувшем в Броварах

МВД Украины обнародовало полный список людей, которые находились в вертолёте, разбившемся в Броварах Киевской области. Вместе с министром внутренних дел на борту были в том числе его заместитель, помощница, другие сотрудники ведомства и члены экипажа.

Диверсия или война силовиков: Кто стоит за гибелью под Киевом всей верхушки МВД Украины

Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Масштаб трагедии усугубило то, что воздушное судно упало между детским садом и жилым домом. В МВД Незалежной озвучили основные версии авиакатастрофы.