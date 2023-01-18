МВД Украины опубликовало список погибших в вертолёте, рухнувшем в Броварах
Последствия падения вертолёта на жилые кварталы в Броварах Киевской области. Видео © Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)
МВД Украины обнародовало полный список людей, которые находились в вертолёте, разбившемся в Броварах Киевской области. Вместе с министром внутренних дел на борту были в том числе его заместитель, помощница, другие сотрудники ведомства и члены экипажа.
Список погибших в вертолёте:
- глава МВД Украины Денис Монастырский;
- первый заместитель министра Евгений Енин;
- госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
- помощница главы МВД Татьяна Шутяк;
- начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
- ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
- командир воздушного судна Александр Василенко;
- член экипажа Константин Коваленко;
- бортовой механик Иван Касьянов.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Масштаб трагедии усугубило то, что воздушное судно упало между детским садом и жилым домом. В МВД Незалежной озвучили основные версии авиакатастрофы.