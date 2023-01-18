Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Народную артистку РФ Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом сообщается на сайте отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.

"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — говорится в сообщении о замене артиста в спектакле "Новогодний переполох".

Отметим, что заявление о госпитализации появилось на сайте ещё 29 декабря 2022 года, однако новость получила распространение только сейчас. Сама 67-летняя актриса пока не комментировала самочувствие.