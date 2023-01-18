Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника
Лариса Удовиченко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народную артистку РФ Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом сообщается на сайте отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.
"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — говорится в сообщении о замене артиста в спектакле "Новогодний переполох".
Отметим, что заявление о госпитализации появилось на сайте ещё 29 декабря 2022 года, однако новость получила распространение только сейчас. Сама 67-летняя актриса пока не комментировала самочувствие.
Ранее Лайф рассказывал, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, незначительно улучшилось. При этом, по нашим данным, у спортсмена наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.