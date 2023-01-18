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18 января, 13:30

Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

<p>Лариса Удовиченко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Лариса Удовиченко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народную артистку РФ Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом сообщается на сайте отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.

"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", — говорится в сообщении о замене артиста в спектакле "Новогодний переполох".

Отметим, что заявление о госпитализации появилось на сайте ещё 29 декабря 2022 года, однако новость получила распространение только сейчас. Сама 67-летняя актриса пока не комментировала самочувствие.

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Ранее Лайф рассказывал, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, незначительно улучшилось. При этом, по нашим данным, у спортсмена наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.

Варвара Романова

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