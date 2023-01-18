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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 13:20
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Путин: Победа России неизбежна

Победа России в конфликте с Украиной неизбежна, в её основе лежат сплочённость россиян, мужество и героизм военных и работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил Владимир Путин в среду в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей".

Путин — о победе России в украинском конфликте. Видео © LIFE

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплочённость русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса", — сказал он.

По словам президента России, каждое из этих звеньев — промышленность, состояние госфинансов, социальная сфера, в том числе связанная с поддержкой семей, которые требуют особого внимания со стороны государства, а также здравоохранение — создаёт основу для эффективного развития страны и её победы.

"Она (победа. — Прим. Лайфа) обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений", — подытожил Путин.

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Путин: Мы сами научились производить то, что ещё вчера не могли

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским. По его словам, в Незалежной прославляют Бандеру, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и убивают мирных жителей в Донбассе.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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