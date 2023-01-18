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18 января, 13:03

Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским

У России существуют все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей". Глава государства напомнил, что в Киеве прославляют Бандеру, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и убивают мирных жителей в Донбассе.

"Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооружённых сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать", сказал Путин.

Путин: Неонацистов на Украине ставят в разряд национальных героев

Путин: Неонацистов на Украине ставят в разряд национальных героев

А ранее сегодня в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда президент подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет фиксировать преступления Киева, в том числе и против украинцев.

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LIFE

Александра Вишнякова

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