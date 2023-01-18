Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским

У России существуют все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей". Глава государства напомнил, что в Киеве прославляют Бандеру, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и убивают мирных жителей в Донбассе.

"Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооружённых сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать", — сказал Путин.