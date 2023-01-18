Врач объяснила, как не посадить здоровье при ежедневном употреблении кофе

Ежедневное употребление кофе абсолютно безопасно для здоровья, однако только в том случае, если соблюдается допустимая норма. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. По её словам, в день можно выпивать не более 400 миллиграммов кофеина, или четырёх чашек. Но этот совет подойдёт не всем.

"Есть люди, которые чувствительны к кофе. У них при употреблении кофеина и кофеинсодержащих продуктов может возникнуть учащение сердцебиения, бессонница и так далее. Такие люди знают свою реакцию на кофе и, как правило, пьют его очень редко или вообще не пьют. В остальных случаях кофе — это прекрасный тонизирующий напиток", — отметила врач.

Тихомирова подчеркнула, что желающим похудеть лучше отдать предпочтение обычному чёрному кофе без сахара. Если такой напиток не по вкусу, то можно добавить немного молока. А виды кофейных напитков, в составе которых есть сухое молоко, сиропы, сливки и другие добавки, содержат большое количество калорий и станут препятствием в борьбе с лишними килограммами.