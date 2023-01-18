Диетолог перечислила четыре правила, которые избавят вас от набранного за праздники

Период новогодних праздников, которые сопровождаются активным поеданием самых разных блюд и вкусностей, нередко заканчивается лишними килограммами, которые не скрыть от весов. В беседе с Лайфом диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина перечислила четыре правила, которые помогут избавиться от набранного за время каникул и праздников.

"Первое правило — надо снова вернуться к своему привычному, нормальному рациону питания. За праздники люди перерастягивают желудок, из-за чего растёт аппетит. Соответственно, надо постараться вернуться к прежним порциям и режиму питания", — рассказала Гридина.

Отказ от "праздничных" блюд, таких как майонезные салаты, жирная или же копчёная пища и многое другое, является вторым правилом избавления от набранного. Заменить всё это, по заверениям специалиста, можно при помощи белковых блюд, пищи с кисломолочными продуктами и безуглеводистыми продуктами. Ещё одним важным правилом можно назвать отказ от сахаросодержащих продуктов, которые необходимо заменить фруктами и другой едой с клетчаткой. Они помогут восстановить работу ЖКТ.

"Помимо этого, не стоит забывать про подвижный образ жизни. Нужно больше гулять, по возможности заниматься спортом дома или в зале. Если совсем нет желания выполнять упражнения, то можно заниматься активными домашними делами", — подытожила Гридина.