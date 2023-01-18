Назван овощ, который не только помогает укрепить иммунитет, но и предотвращает рак
Врач Терехова посоветовала есть цветную капусту для предотвращения онкологии
В цветной капусте содержатся редкие микроэлементы, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить многие серьёзные заболевания, в частности рак. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова.
Медик отметила, что в цветной капусте содержится большое количество витаминов группы В, Е, С, К, а также калий, кальций и железо. Все эти элементы способствуют улучшению обменных процессов в организме. Кроме того, этот овощ является одним из лидеров по содержанию витамина С, за счёт чего можно предотвратить анемию. К примеру, в 100 граммах цветной капусты содержится 100% дневной нормы этого микроэлемента.
"Клетчатка, из которой по большей части состоит цветная капуста, провоцирует рост полезных бактерий в кишечнике, а это профилактика запоров, а также воспалений в желудочно-кишечном тракте. Также цветная капуста содержит большое количество антиоксидантов. Это защищает клетки от раковых мутаций, тем самым предотвращает возникновение онкологических заболеваний", — добавила Терехова.
Вместе с тем цветная капуста считается отличным источником холина, который поддерживает целостность клеточных мембран и участвует в выработке нейромедиаторов. В связи с этим, по словам нашей собеседницы, данный овощ стоит употреблять людям с сердечно-сосудистой и цереброваскулярной недостаточностью. Также цветная капуста полезна при артериальной гипертонии, повышенном холестерине и инсулинорезистентности, резюмировала специалист.
Ранее диетолог Ирина Мансурова посоветовала в середине зимы налегать на рыбу. В этом продукте в большом количестве содержится омега-3, а также он поддерживает иммунитет, укрепляет нервную систему и снижает риск депрессии.
Здоровье
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание
сегодня в 11:55
Не накручивай, расслабься, люби: Названо 5 способов справиться с гриппом без таблеток
сегодня в 11:40
Родителей предостерегли от использования гаджетов в качестве "эмоциональной соски" для детей
сегодня в 11:11
Freepik / stockking