Назван овощ, который не только помогает укрепить иммунитет, но и предотвращает рак

В цветной капусте содержатся редкие микроэлементы, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить многие серьёзные заболевания, в частности рак. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова.

Медик отметила, что в цветной капусте содержится большое количество витаминов группы В, Е, С, К, а также калий, кальций и железо. Все эти элементы способствуют улучшению обменных процессов в организме. Кроме того, этот овощ является одним из лидеров по содержанию витамина С, за счёт чего можно предотвратить анемию. К примеру, в 100 граммах цветной капусты содержится 100% дневной нормы этого микроэлемента.

"Клетчатка, из которой по большей части состоит цветная капуста, провоцирует рост полезных бактерий в кишечнике, а это профилактика запоров, а также воспалений в желудочно-кишечном тракте. Также цветная капуста содержит большое количество антиоксидантов. Это защищает клетки от раковых мутаций, тем самым предотвращает возникновение онкологических заболеваний", — добавила Терехова.

Вместе с тем цветная капуста считается отличным источником холина, который поддерживает целостность клеточных мембран и участвует в выработке нейромедиаторов. В связи с этим, по словам нашей собеседницы, данный овощ стоит употреблять людям с сердечно-сосудистой и цереброваскулярной недостаточностью. Также цветная капуста полезна при артериальной гипертонии, повышенном холестерине и инсулинорезистентности, резюмировала специалист.