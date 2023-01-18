Родителей предостерегли от использования гаджетов в качестве "эмоциональной соски" для детей
Врач Миллер предупредила об угрозе гаджетов для психики маленьких детей
Нередко родители дают ребёнку гаджеты, чтобы тот успокоился или не мешал, но так они делают только хуже своему чаду. Медицинский психолог клиники МЕДСИ в Красногорске, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер назвала в беседе с Лайфом угрозы, которые несут психике ребёнка постоянное нахождение в цифровом мире.
1. Нарушение связи "ребёнок – родитель". Она позволяет чаду справляться со стрессом и дискомфортом, учит справляться со своими эмоциями. А вот подмена этой связи гаджетом может пагубно сказаться на понимании и выражении эмоций в дальнейшем.
2. Неприемлемый контент. Ребёнок воспринимает информацию совсем не так, как взрослый, а значит, не умеет её критически осмысливать. Поэтому большой объём контента, содержащегося в Сети, является потенциально травматичным для детей.
3. Социальная изоляция. Погружение в цифровой мир выводит ребёнка из социального контекста, влияет на формирование его коммуникативных навыков и навыков, которые нужны для решения конфликтов и преодоления стресса.
Чтобы избавить ребёнка от этой зависимости, нужно, во-первых, вспомнить, что он учится на примере в первую очередь родителей. Так, если взрослые сами проводят много времени в телефоне, то и запреты работать не будут. В семье нужно установить правила по поводу использования гаджетов, и они должны касаться всех. В перечень могут входить ограничения на применение мобильных устройств в спальне или во время приёма пищи. Это также хорошо подойдёт для формирования здоровых привычек.
При этом гаджет может стать отличным инструментом обучения, но в этом случае лучше оставаться рядом с ребёнком, разговаривать с ним, делать какие-либо комментарии. Если же устройство используется в качестве "эмоциональной соски", то нужно находить время для разговоров с чадом, чтобы тот справлялся с сильными эмоциями. Таким образом, гаджет не должен быть единственным способом успокоения ребёнка. Вместе с тем не рекомендуется использование устройств детьми во время еды и за час до сна.
"Полагайтесь на проверенные источники информации об использовании устройств. Гаджеты — это инструмент, который может нести как пользу, так и вред", — заключила Миллер.
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