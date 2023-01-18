Родителей предостерегли от использования гаджетов в качестве "эмоциональной соски" для детей

Нередко родители дают ребёнку гаджеты, чтобы тот успокоился или не мешал, но так они делают только хуже своему чаду. Медицинский психолог клиники МЕДСИ в Красногорске, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер назвала в беседе с Лайфом угрозы, которые несут психике ребёнка постоянное нахождение в цифровом мире.

1. Нарушение связи "ребёнок – родитель". Она позволяет чаду справляться со стрессом и дискомфортом, учит справляться со своими эмоциями. А вот подмена этой связи гаджетом может пагубно сказаться на понимании и выражении эмоций в дальнейшем.

2. Неприемлемый контент. Ребёнок воспринимает информацию совсем не так, как взрослый, а значит, не умеет её критически осмысливать. Поэтому большой объём контента, содержащегося в Сети, является потенциально травматичным для детей.

3. Социальная изоляция. Погружение в цифровой мир выводит ребёнка из социального контекста, влияет на формирование его коммуникативных навыков и навыков, которые нужны для решения конфликтов и преодоления стресса.

Чтобы избавить ребёнка от этой зависимости, нужно, во-первых, вспомнить, что он учится на примере в первую очередь родителей. Так, если взрослые сами проводят много времени в телефоне, то и запреты работать не будут. В семье нужно установить правила по поводу использования гаджетов, и они должны касаться всех. В перечень могут входить ограничения на применение мобильных устройств в спальне или во время приёма пищи. Это также хорошо подойдёт для формирования здоровых привычек.

При этом гаджет может стать отличным инструментом обучения, но в этом случае лучше оставаться рядом с ребёнком, разговаривать с ним, делать какие-либо комментарии. Если же устройство используется в качестве "эмоциональной соски", то нужно находить время для разговоров с чадом, чтобы тот справлялся с сильными эмоциями. Таким образом, гаджет не должен быть единственным способом успокоения ребёнка. Вместе с тем не рекомендуется использование устройств детьми во время еды и за час до сна.

"Полагайтесь на проверенные источники информации об использовании устройств. Гаджеты — это инструмент, который может нести как пользу, так и вред", — заключила Миллер.