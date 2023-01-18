Эксперт объяснил, повлияет ли на политику Украины гибель руководства МВД в авиакатастрофе

Гибель руководства МВД Украины в крушении вертолёта в Броварах Киевской области никак не повлияет на политику страны, так как ведомство продолжит выполнять задачи, поставленные внешними силами. Таким мнением поделился бывший министр внутренних дел Незалежной Виталий Захарченко в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что Киев находится под внешним управлением даже не с 2014 года, а после первой так называемой оранжевой революции в 2004–2005 годах, когда речь, по сути, шла о скрытом госперевороте, но без применения оружия, насилия и явного иностранного участия. По словам Захарченко, на этом фоне совершенно всё равно, кто займёт посты в МВД страны.

"Они выполняют определённую задачу. Будь то Арсен Аваков, Денис Монастырский, ещё кто-то — разницы абсолютно нет. <...> Политика страны не поменяется, ничего не изменится от того, что будут назначены какие-то новые люди", — сказал собеседник телеканала.