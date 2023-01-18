Путин: Россию долгое время водили за нос в вопросе по ситуации в Донбассе

Россия сделала всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём, но Москву, как оказалось, долгое время попросту "водили за нос". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <…> Тем не менее мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", — подчеркнул президент.