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18 января, 11:09

Путин: Россию долгое время водили за нос в вопросе по ситуации в Донбассе

Россия сделала всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём, но Москву, как оказалось, долгое время попросту "водили за нос". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <…> Тем не менее мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", — подчеркнул президент.

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Как уже рассказывал Лайф, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке, после чего — венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище и посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда.

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Telegram / "Кремль. Путин"

Наталья Исакова

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