Путин: Вопрос о признании геноцида населения СССР чрезвычайно важен
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда отметил чрезвычайную важность признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.
"Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", — заявил Путин.
По словам главы государства, данный вопрос в своё время рассматривался во время Нюрнбергского процесса, однако тогда невозможно было представить и рассмотреть все факты, свидетельствующие об этом. Российский лидер также поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они сумели пройти вместе тяжёлые испытания и поддерживали друг друга, город и всю страну.
В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке, после чего — венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище и посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда.
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