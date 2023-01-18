Путин: Вопрос о признании геноцида населения СССР чрезвычайно важен

По словам главы государства, данный вопрос в своё время рассматривался во время Нюрнбергского процесса, однако тогда невозможно было представить и рассмотреть все факты, свидетельствующие об этом. Российский лидер также поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они сумели пройти вместе тяжёлые испытания и поддерживали друг друга, город и всю страну.