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18 января, 10:32

Путин: Вопрос о признании геноцида населения СССР чрезвычайно важен

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда отметил чрезвычайную важность признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.

"Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", — заявил Путин.

По словам главы государства, данный вопрос в своё время рассматривался во время Нюрнбергского процесса, однако тогда невозможно было представить и рассмотреть все факты, свидетельствующие об этом. Российский лидер также поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они сумели пройти вместе тяжёлые испытания и поддерживали друг друга, город и всю страну.

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LIFE

Артур Белкин

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