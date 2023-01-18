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Опубликовано 18 января 2023, 10:31

Российские войска уничтожили более 60 украинских бойцов на Купянском направлении

За сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

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Кроме живой силы противника российские войска ликвидировали бронетранспортёр, два пикапа, а также два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее Лайф писал о том, что ВС РФ на огневых позициях за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений украинских войск.

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Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
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