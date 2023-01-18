Российские войска уничтожили более 60 украинских бойцов на Купянском направлении

За сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Кроме живой силы противника российские войска ликвидировали бронетранспортёр, два пикапа, а также два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.