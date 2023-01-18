Российские военные за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки в ходе СВО поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике в 103 районах.