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18 января, 10:21

Российские военные за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки в ходе СВО поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике в 103 районах.

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Ранее Лайф рассказывал, что войска России "ослепили" подразделения ВСУ, лишив сразу четырёх радиолокационных станций. Уничтожены две РЛС AN/ТPQ-50 и по одной AN/ТPQ-36 и AN/TPQ-48.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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