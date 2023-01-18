ВСУ лишились склада с боеприпасами к HIMARS под Краматорском

Российские военные ликвидировали до 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник также лишился трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубицы "Мста-Б", а также боевой машины РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".