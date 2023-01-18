ВСУ лишились склада с боеприпасами к HIMARS под Краматорском
ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные ликвидировали до 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, противник также лишился трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубицы "Мста-Б", а также боевой машины РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".
Ранее Лайф рассказывал, что военные РФ поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также были нанесены удары по живой силе и военной технике в 103 районах.
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