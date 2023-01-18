Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Соль в ДНР

Добровольцы при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населённый пункт Соль в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Соль Донецкой Народной Республики", — отметил он.