Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Соль в ДНР
Добровольцы при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населённый пункт Соль в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Соль Донецкой Народной Республики", — отметил он.
Конашенков уточнил, что за сутки на Донецком направлении противник потерял до 90 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".
Напомним, 17 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль железнодорожную станцию Соль. А вечером 12 января российские военные завершили освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
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