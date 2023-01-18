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Опубликовано 18 января 2023, 10:24
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Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Соль в ДНР

Добровольцы при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населённый пункт Соль в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Соль Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Конашенков уточнил, что за сутки на Донецком направлении противник потерял до 90 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".

В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара

Напомним, 17 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль железнодорожную станцию Соль. А вечером 12 января российские военные завершили освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.

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Александра Вишнякова
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