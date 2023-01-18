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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 10:22
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Украинская армия потеряла очередной штурмовик Су-25

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил ещё об одном сбитом Су-25 Воздушных сил Украины

Украинский штурмовик Су-25 сбила российская истребительная авиация над Донбассом. Об этом сообщил на брифинге в среду Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Яблоновка в Донецкой Народной Республике сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", проинформировал он.

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Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска уничтожили три самолёта и вертолёт ВСУ во время освобождения Соледара. На днях российские войска за сутки сбили ещё пять самолётов Воздушных сил Украины. А перед Новым годом в ходе выполнения задач специальной военной операции удалось сбить украинский самолёт Су-27, а также вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

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Алексей Берковиц
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