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18 января, 10:15

Лавров объяснил, зачем на самом деле Киеву и его покровителям "трибуналы"

Лавров: Идеи "трибуналов" от Киева и его покровителей лишь сотрясают воздух

Создание "трибуналов", которые обсуждает Запад, необходимо Киеву и его покровителям для того, чтобы сотрясать воздух. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Обсуждают фантасмагорические идеи о создании "трибунала", какого-то механизма по репатриациям с РФ. Пусть. <...> Им нужны трибуны, откуда они сотрясают воздух", — сказал глава МИД РФ.

Обсуждая этот вопрос, Лавров также вспомнил поговорку: "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".

Лавров заявил, что миру необходимо услышать слово "победа", которое даёт надежду

Лавров заявил, что миру необходимо услышать слово "победа", которое даёт надежду

Ранее Лавров сделал неутешительный вывод об отношениях РФ и Запада. По словам министра, Москва не допустит больше ситуации, при которой западные страны лгут, подписывают документы, а затем отказываются выполнять их положения.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Варвара Романова

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