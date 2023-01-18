Лавров объяснил, зачем на самом деле Киеву и его покровителям "трибуналы"

Создание "трибуналов", которые обсуждает Запад, необходимо Киеву и его покровителям для того, чтобы сотрясать воздух. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Обсуждают фантасмагорические идеи о создании "трибунала", какого-то механизма по репатриациям с РФ. Пусть. <...> Им нужны трибуны, откуда они сотрясают воздух", — сказал глава МИД РФ.

Обсуждая этот вопрос, Лавров также вспомнил поговорку: "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".