Путин назвал прорыв блокады Ленинграда большим событием для всей страны
Президент России Владимир Путин назвал прорыв блокады Ленинграда, который случился 80 лет назад, большим событием не только для жителей города, но и всей страны. Глава государства также поздравил ветеранов с очередной годовщиной этого события.
Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Видео © LIFE
"Прежде всего хочу обратиться к ветеранам. Хочу поздравить вас с этим знаменательным событием, с юбилеем, с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие, не только для ленинградцев. И тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба", — отметил Путин.
Глава государства отметил героизм защитников Ленинграда и подчеркнул, что в памяти народа России навсегда останется то, что сделали жители города для прорыва блокады. Путин также отметил важность передачи этих страниц истории страны будущим поколениям, чтобы они навсегда остались в памяти народа.
В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке, после чего возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище и посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда.
Новости
LIFE