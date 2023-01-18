Путин назвал прорыв блокады Ленинграда большим событием для всей страны

Президент России Владимир Путин назвал прорыв блокады Ленинграда, который случился 80 лет назад, большим событием не только для жителей города, но и всей страны. Глава государства также поздравил ветеранов с очередной годовщиной этого события.

"Прежде всего хочу обратиться к ветеранам. Хочу поздравить вас с этим знаменательным событием, с юбилеем, с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие, не только для ленинградцев. И тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба", — отметил Путин.