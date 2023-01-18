ВС РФ сорвали попытки украинской армии атаковать на Южно-Донецком направлении

Атаки украинской армии за последние сутки были пресечены близ трёх населённых пунктов в ДНР. Контрнаступление было сорвано бойцами артиллерийских подразделений Восточного и Южного военных округов, а также морпехами Тихоокеанского флота ВС РФ.

"На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трёх штурмовых групп в направлении населённых пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики", — доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Таким образом, по словам Конашенкова, Вооружённые силы Украины за минувший день потеряли до 90 бойцов на этом направлении, а также лишились семи автомобилей, четырёх бронемашин и одного пикапа.