Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта

Украинская армия потеряла до 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

Среди потерь противника он также перечислил боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.

"Огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества", — отметил представитель военного ведомства.