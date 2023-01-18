Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта
Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 90 человек
Украинская армия потеряла до 90 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.
Среди потерь противника он также перечислил боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.
"Огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества", — отметил представитель военного ведомства.
Напомним, что накануне подразделения украинской армии также попали под российский огонь в районах населённых пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.
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