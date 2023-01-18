Рухнувший в Броварах вертолёт мог быть продан Украине уже с неисправностями

Причина крушения вертолёта на жилой квартал в Киевской области может крыться во внутреннем дефекте самой машины. Об этом пишет Mash.

Французский Airbus Helicopters H225 раньше выпускался под маркой Eurocopter. Тогда он летал и в гражданской авиации, и применялся в поисково-спасательных операциях. Однако свою безопасность машина доказать не смогла: в 2012 году Eurocopter EC225 Super Puma рухнул в Северном море. Все владельцы аналогичных вертолётов решили посадить технику, а экспертиза показала, что в ней существует дефект.

Спустя некоторое время произошёл ребрендинг. Именно тогда Eurocopter превратился в Airbus. Однако смена названия не избавила вертолёт от проблем, что было доказано в 2016 году — ещё одна такая машина разбилась в Норвегии и снова, как и в первом случае, — из-за проблем с несущим винтом. В результате Норвегия решила отказаться от этой модели, заменив вертолёты американскими аналогами.

Следом за этим к Airbus начали поступать иски. Компанию обвиняли в том, что та продаёт неисправные машины. Однако в 2018 году Франция возобновила продажу H225, передав технику Украине для нужд МВД.