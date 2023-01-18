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18 января, 11:01

Рухнувший в Броварах вертолёт мог быть продан Украине уже с неисправностями

Mash: Франция могла продать Украине изначально неисправный вертолёт

Причина крушения вертолёта на жилой квартал в Киевской области может крыться во внутреннем дефекте самой машины. Об этом пишет Mash.

Французский Airbus Helicopters H225 раньше выпускался под маркой Eurocopter. Тогда он летал и в гражданской авиации, и применялся в поисково-спасательных операциях. Однако свою безопасность машина доказать не смогла: в 2012 году Eurocopter EC225 Super Puma рухнул в Северном море. Все владельцы аналогичных вертолётов решили посадить технику, а экспертиза показала, что в ней существует дефект.

Спустя некоторое время произошёл ребрендинг. Именно тогда Eurocopter превратился в Airbus. Однако смена названия не избавила вертолёт от проблем, что было доказано в 2016 году — ещё одна такая машина разбилась в Норвегии и снова, как и в первом случае, — из-за проблем с несущим винтом. В результате Норвегия решила отказаться от этой модели, заменив вертолёты американскими аналогами.

Следом за этим к Airbus начали поступать иски. Компанию обвиняли в том, что та продаёт неисправные машины. Однако в 2018 году Франция возобновила продажу H225, передав технику Украине для нужд МВД.

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Напомним, утром 18 января в городе Бровары потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибли 18 человек, включая троих детей и министра внутренних дел Незалежной. Масштаб трагедии усугублён тем, что воздушное судно упало возле здания детского сада и жилого дома. В МВД Незалежной озвучили основные версии авиакатастрофы, не исключив в том числе и диверсию.

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Telegram / Реальный Киев | Новости Украина

Максим Плетнёв

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