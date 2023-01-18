Пушилин рассказал, где прячутся остатки украинских подразделений в Марьинке
Глава ДНР Пушилин: В Марьинке противник пытается удержаться в частном секторе и промзонах
Украинские подразделения продолжают перебрасывать дополнительные силы в район Марьинки, чтобы попытаться удержаться хотя бы в частном секторе или на небольших промышленных предприятиях. Об этом в эфире Первого канала сообщил в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он отметил, что зачистка городских окраин от остатков украинских сил продолжается.
"Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, также на ряде небольших промышленных предприятий. Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать и резервы, и личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются", — отметил глава ДНР.
Напомним, в конце декабря Пушилин сообщал, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, а в начале января врио главы ДНР анонсировал скорое освобождение города, поскольку подразделения ВСУ удерживаются лишь на окраине населённого пункта.
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