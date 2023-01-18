Пушилин рассказал, где прячутся остатки украинских подразделений в Марьинке

Украинские подразделения продолжают перебрасывать дополнительные силы в район Марьинки, чтобы попытаться удержаться хотя бы в частном секторе или на небольших промышленных предприятиях. Об этом в эфире Первого канала сообщил в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, также на ряде небольших промышленных предприятий. Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать и резервы, и личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются", — отметил глава ДНР.