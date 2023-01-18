Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи бойцов при освобождении Соледара российскими военными, однако конкретных цифр по потерям пока нет. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"С учётом перебрасываемых резервов, с учётом того, что противник сам не сможет сейчас подсчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем называть конкретные цифры, но это тысячи-тысячи-тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции, в частности, Соледар", — сказал он.
Пушилин отметил, что в данный момент бои продолжаются уже за городом, где ЧВК "Вагнер" продолжает продвигаться вперёд. Он добавил, что такие наступательные действия особенно важны после того, как была взята под контроль железнодорожная станция Соль и перерезаны основные пути снабжения ВСУ Артёмовск – Северск.
Напомним, российские военные вечером 12 января завершили освобождение Соледара. Город имеет важное значение для того, чтобы ВС РФ продолжили успешное наступление. Во время зачистки истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
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