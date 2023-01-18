Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи бойцов при освобождении Соледара российскими военными, однако конкретных цифр по потерям пока нет. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С учётом перебрасываемых резервов, с учётом того, что противник сам не сможет сейчас подсчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем называть конкретные цифры, но это тысячи-тысячи-тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции, в частности, Соледар", — сказал он.