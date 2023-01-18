Украинская группировка в Бахмуте осталась без снабжения
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Россия перерезала артерии снабжения украинской группировки в Артёмовске
Российские подразделения вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил в среду в эфире "России-1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим", — проинформировал он.
Алаудинов отметил, что по всей линии соприкосновения в Донбассе сейчас идут тяжёлые бои, инициатива, по его оценке, целиком на нашей стороне.
"Ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несёт и в живой силе, и в технике", — сказал командир.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в районе Соледара. Это также помогло перерезать сообщение между Северском и Артёмовском. Кроме того, сообщалось, что украинское командование отвело часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска (Бахмута). На Запорожском участке линии соприкосновения остались некоторые элитные подразделения ВСУ и так называемого Иностранного легиона, бойцы нацгвардии, а также представители теробороны.
Getty Images / Spencer Platt