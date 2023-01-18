Украинская группировка в Бахмуте осталась без снабжения

Российские подразделения вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил в среду в эфире "России-1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим", — проинформировал он.

Алаудинов отметил, что по всей линии соприкосновения в Донбассе сейчас идут тяжёлые бои, инициатива, по его оценке, целиком на нашей стороне.

"Ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несёт и в живой силе, и в технике", — сказал командир.