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Опубликовано 18 января 2023, 10:37

ВС РФ уничтожили две американские радиолокационные станции ВСУ

Во время спецоперации ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили две американские радиолокационные станции ВСУ, а также одну станцию обнаружения целей. Об этом в среду рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68", — заявил он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска за сутки уничтожили на Купянском направлении более 60 военных ВСУ, а также технику противника.

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Илья Суриков
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