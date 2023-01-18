ВС РФ уничтожили две американские радиолокационные станции ВСУ
Во время спецоперации ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили две американские радиолокационные станции ВСУ, а также одну станцию обнаружения целей. Об этом в среду рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68", — заявил он.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска за сутки уничтожили на Купянском направлении более 60 военных ВСУ, а также технику противника.