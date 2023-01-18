Депутат Госдумы Михаил Романов призвал проверить высказывания певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая на концерте в Литве выступила в поддержку Украины и белорусской оппозиции. В частности, артистка выкрикнула со сцены фразу "Слава Украине", являющуюся лозунгом украинских националистов. Своё мнение о сбежавшей за границу 24-летней исполнительнице парламентарий высказал в беседе с Лайфом.

"Это ещё один недоартист, предатель. <...> Тут, конечно, нужно на государственном уровне вырабатывать политику в отношении таких лиц. Когда звучат от моих коллег предложения ограничить въезд, ряд лиц говорят, что по конституции это невозможно, такие случаи подчёркивают, что нужно принимать самые жёсткие меры. Мы должны защищать нашу страну от таких предателей. Она родилась в России, желает своей стране краха — так не получится", — сказал Романов.