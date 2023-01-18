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18 января, 10:40

Пушилин: Силы РФ выбили ВСУ с позиции восточнее Опытного на Авдеевском направлении

Российские военные выбили бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного и расширили плацдарм на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили [ВСУ] с позиций восточнее Опытного, расширили плацдарм", — заявил Пушилин.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что добровольцы при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населённый пункт Соль в ДНР.

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Vk.com / Минобороны России

Артур Белкин

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