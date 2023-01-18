Пушилин: Силы РФ выбили ВСУ с позиции восточнее Опытного на Авдеевском направлении

Российские военные выбили бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного и расширили плацдарм на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили [ВСУ] с позиций восточнее Опытного, расширили плацдарм", — заявил Пушилин.