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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 10:40
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Пушилин: Силы РФ выбили ВСУ с позиции восточнее Опытного на Авдеевском направлении

Российские военные выбили бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного и расширили плацдарм на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили [ВСУ] с позиций восточнее Опытного, расширили плацдарм", — заявил Пушилин.

Российские военные за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ
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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что добровольцы при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населённый пункт Соль в ДНР.

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Vk.com / Минобороны России

Артур Белкин
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