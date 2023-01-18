Пушилин: В ходе зачистки Соледара в плен были взяты иностранные наёмники
Среди взятых в плен в ходе зачистки Соледара украинских бойцов есть иностранные наёмники. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наёмники есть, но, как правило, украинский режим продолжает, скажем так, это максимально скрывать", — сказал он в эфире Первого канала.
При этом, по словам Пушилина, уничтоженных наёмников всё-таки больше, "нежели взятых в плен". Также он заявил, что конкретных цифр по потерям ВСУ при освобождении Соледара нет, но погибших "тысячи".
Напомним, вечером 12 января российские военные завершили освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Во время зачистки истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
Getty Images / Niall Carson