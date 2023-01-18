Пушилин: В ходе зачистки Соледара в плен были взяты иностранные наёмники

Среди взятых в плен в ходе зачистки Соледара украинских бойцов есть иностранные наёмники. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наёмники есть, но, как правило, украинский режим продолжает, скажем так, это максимально скрывать", — сказал он в эфире Первого канала.