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Опубликовано 18 января 2023, 10:57

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в районе Артёмовска, бои за населённый пункт идут тяжёлые. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Артёмовке штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, ситуация остаётся достаточно напряжённой, но ребята продвигаются", — сказал он.

Пушилин: В ходе зачистки Соледара в плен были взяты иностранные наёмники
Пушилин: В ходе зачистки Соледара в плен были взяты иностранные наёмники

А ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Соль в ДНР. Это стратегически важный пункт, благодаря взятию которого сообщение между Северском и Артёмовском окончательно прервано.

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Vk.com / Минобороны России

Наталья Исакова
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