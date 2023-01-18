Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в районе Артёмовска, бои за населённый пункт идут тяжёлые. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Артёмовке штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, ситуация остаётся достаточно напряжённой, но ребята продвигаются", — сказал он.