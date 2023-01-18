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18 января, 10:57

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в районе Артёмовска, бои за населённый пункт идут тяжёлые. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Артёмовке штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" продолжают бои, ситуация остаётся достаточно напряжённой, но ребята продвигаются", — сказал он.

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А ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Соль в ДНР. Это стратегически важный пункт, благодаря взятию которого сообщение между Северском и Артёмовском окончательно прервано.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Наталья Исакова

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