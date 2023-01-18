Комитетам Госдумы поручили изучить вопрос возможного запрета вейпов

В Госдуме РФ рассмотрят инициативу о возможном запрете вейпов, с которой выступил спикер Вячеслав Володин. Он предложил изучить этот вопрос комитетам по охране здоровья, просвещения и делам молодёжи.

"Речь идёт о детях школьного возраста, которые сейчас всё больше и больше подвержены употреблению вейпов", — заявил председатель Госдумы на пленарном заседании.

Координировать эту работу он предложил вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.