Комитетам Госдумы поручили изучить вопрос возможного запрета вейпов
В Госдуме РФ рассмотрят инициативу о возможном запрете вейпов, с которой выступил спикер Вячеслав Володин. Он предложил изучить этот вопрос комитетам по охране здоровья, просвещения и делам молодёжи.
"Речь идёт о детях школьного возраста, которые сейчас всё больше и больше подвержены употреблению вейпов", — заявил председатель Госдумы на пленарном заседании.
Координировать эту работу он предложил вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.
Ранее Лайф сообщал о том, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки Правительства РФ. Согласно им, с 1 марта 2023 года увеличиваются акцизы на сигареты, папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов.
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