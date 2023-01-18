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Опубликовано 18 января 2023, 14:06

Комитетам Госдумы поручили изучить вопрос возможного запрета вейпов

В Госдуме РФ рассмотрят инициативу о возможном запрете вейпов, с которой выступил спикер Вячеслав Володин. Он предложил изучить этот вопрос комитетам по охране здоровья, просвещения и делам молодёжи.

"Речь идёт о детях школьного возраста, которые сейчас всё больше и больше подвержены употреблению вейпов", — заявил председатель Госдумы на пленарном заседании.

Координировать эту работу он предложил вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка
В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

Ранее Лайф сообщал о том, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки Правительства РФ. Согласно им, с 1 марта 2023 года увеличиваются акцизы на сигареты, папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов.

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Илья Суриков
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