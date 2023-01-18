Суд оставил под стражей шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема

Суд в Латвии принял решение оставить под стражей шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Так, суд отказал в удовлетворении поданной адвокатами апелляции и оставил прежнюю меру пресечения в отношении журналиста. Теперь же защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.