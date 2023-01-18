Суд оставил под стражей шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема
Суд в Латвии принял решение оставить под стражей шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Так, суд отказал в удовлетворении поданной адвокатами апелляции и оставил прежнюю меру пресечения в отношении журналиста. Теперь же защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Напомним, 5 января Касема задержали в Риге, его подозревают в нарушении антироссийских санкций и шпионаже. По последней статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Обложка ©
ТАСС / Антон Новодережкин