Злоумышленники разослали ведомствам и компаниям фейковые письма от имени Роскомнадзора

Злоумышленники направили сообщения-фальшивки на электронные адреса российских органов власти и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Об этом информирует в среду пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщения, о которых идёт речь, содержали информацию о якобы выявленных на ресурсах адресатов запрещённых материалах или уведомления о предстоящей блокировке. Роскомнадзор не рекомендует открывать подобные подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы или вредоносные файлы-вложения.

"Чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления", — говорится в сообщении ведомства.