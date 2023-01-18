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18 января, 11:10

Злоумышленники разослали ведомствам и компаниям фейковые письма от имени Роскомнадзора

Злоумышленники направили сообщения-фальшивки на электронные адреса российских органов власти и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Об этом информирует в среду пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщения, о которых идёт речь, содержали информацию о якобы выявленных на ресурсах адресатов запрещённых материалах или уведомления о предстоящей блокировке. Роскомнадзор не рекомендует открывать подобные подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы или вредоносные файлы-вложения.

"Чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее пользователей предупредили, что подхватить вирусы и вредоносные программы на компьютер можно даже при скачивании файлов на телефон. Как объяснил руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв, "шпионы" проникнут на ПК при синхронизации устройств, а вы даже не заметите.

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Shutterstock

Марина Калегина

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