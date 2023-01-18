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18 января, 11:40

Не накручивай, расслабься, люби: Названо 5 способов справиться с гриппом без таблеток

Психолог Руснак рассказала, как справиться с гриппом с помощью комедий и отказа от новостей

Негативные эмоции, тревога и стресс оказывают серьёзное влияние на здоровье человека и способны спровоцировать даже заболевания, которые принято относить к вирусным и сезонным. Психолог Галина Руснак назвала Лайфу пять способов, благодаря которым можно победить простуду и грипп без таблеток.

1. Люби

Эксперт призывает любить себя и никогда не заставлять других это делать. Одна из главных причин болезней — манипуляция, это самый лёгкий путь к сердцу окружающих: таким образом можно почувствовать собственную значимость или добиться внимания. Иногда и получить долгожданный отпуск: организм, в отличие от строгого начальства, незамедлительно готов откликнуться на вашу просьбу.

"Если вы понимаете, что болеть выгодно, срочно ищите другие способы удовлетворить свои желания и наладить отношения с близкими более безопасным для здоровья путём", советует психолог.

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2. Никакого негатива

Второй совет Галины Руснак — избавиться от негативных эмоций. Попытайтесь вспомнить, что произошло в день, когда вы почувствовали недомогание. Возможно, вы с кем-то повздорили или сильно расстроились из-за какого-то события. Психолог рекомендует срочно менять отношение к этой ситуации и любыми способами стараться поднять себе настроение: например, посмотрите комедии, почитайте добрые книги, откажитесь на время от новостей.

3. Не накручивай

Прекратите накручивать себя, отслеживая эпидемиологическую ситуацию в регионе, стране, мире, говорит собеседница Лайфа. Когда много времени уделяешь информации, посвящённой очередному вирусу, анализируешь мнения экспертов, каждый день ищешь свежие новости по этому поводу, то неосознанно заставляешь организм поверить в вирус и проверить его на себе.

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4. Ищи мотивацию

Ответьте честно на вопрос, почему здоровым быть выгодно. Как только вы найдёте несколько причин, которые вызывают отклик именно у вас, то отношение к вирусам изменится, уверяет Руснак. Ведь болезнь отнимает не только силы, но также время и возможности. Например, можно найти себе хобби или поставить новые цели на работе или в воспитании детей. Лучше потратить свою энергию на достижение целей, чем на лечение.

5. Расслабься

С этой задачей крайне сложно справиться ответственным людям, ведь они так привыкли заниматься самобичеванием и винить себя. Если вы не умеете расслабляться, организм найдёт способ сделать это за вас, например заболеть. В таком случае психолог советует заменить таблетки курсом массажа, выходным для себя или походом к косметологу. Лучше потратить деньги на няню для ребёнка и отдохнуть, чем на лекарства, добавила эксперт.

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А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян, уже переболевших гриппом, отказаться от физических нагрузок, а вредную еду вроде фастфуда заменить на фруктовые и овощные соки. Также нужно не забывать о приёме витаминов.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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