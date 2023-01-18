Лучше не затягивать: Психолог объяснила, почему важно убрать новогоднюю ёлку до весны

Несомненным символом любимых многими новогодних праздников является ёлка, а процесс её украшения стал своеобразным ритуалом сплочения с близкими. Однако вовремя необходимо её не только устанавливать, но и убирать, иначе это может привести к серьёзным психологическим последствиям. О том, почему не стоит оставлять ёлку до весны, а то и держать наряженной до следующих праздников, Лайфу рассказала клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

"Оптимальным считается период с 14 января (старый Новый год) по 19 января (Крещение). С точки зрения психологии человеку легче адаптироваться к изменяющимся условиям из состояния стабильности и предсказуемости. Поэтому важно убрать новогоднюю тематику вовремя", — отметила Ивкова.

Последствиями неубранной вовремя новогодней ёлки для психики могут стать: повышенная тревожность из-за мыслей об уборке, ощущение незавершённости эмоционально заряженного события, ложные иллюзии о каникулах и даже саботирование рабочих задач.

"Стоит помнить, что мы сами создаём настроение. Для каждого события есть время и свой период. Когда мы сознательно завершаем цикл празднования самого продолжительного праздника в году, то и войти в повседневную жизнь будет легче", — добавила специалист.

По словам психолога, для того чтобы справиться с сопротивлением по уборке дома от ёлки и других украшений, нужно назначить точную дату этого процесса, украсить квартиру иными стильными элементами, которые никак не связаны с новогодней тематикой, и помнить о том, что после завершения одного периода начнётся другой.