Путин рассказал, как у его матери в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки
Владимир Путин рассказал, как у его мамы в блокаду украли продуктовые карточки. Речь об этом зашла во время осмотра экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда, где среди экспонатов были такие же карточки. Цвет их старались менять каждый месяц, чтобы бороться с кражами и жульничеством.
"У моей мамы украли карточки. Она подошла получать — кто-то дал по руке, выхватил и убежал", — сказал президент.
Карточки были введены ещё до начала блокады Ленинграда, 18 июля 1941 года, норма составляла 800 граммов хлеба. 2 сентября 1941 года нормы были снижены: рабочим и инженерно-техническим работникам — по 600 граммов, служащим — по 400 граммов, детям и иждивенцам — по 300 граммов.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер в среду прилетел в Санкт-Петербург и с утра возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады, затем посетил Пискарёвское кладбище, где почтил память жертв блокады у монумента "Мать-Родина". Что касается мероприятий, не связанных с годовщиной снятия блокады Ленинграда, то сегодня российский лидер планирует посетить одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в Кремле, речь идёт об Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей".
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