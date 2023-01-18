Путин рассказал, как у его матери в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки

Владимир Путин рассказал, как у его мамы в блокаду украли продуктовые карточки. Речь об этом зашла во время осмотра экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда, где среди экспонатов были такие же карточки. Цвет их старались менять каждый месяц, чтобы бороться с кражами и жульничеством.