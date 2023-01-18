Путин пообещал, что РФ продолжит фиксировать преступления киевского режима

Россия и в дальнейшем будет фиксировать преступления Киева, в том числе и против украинцев. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

"Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, — это обязательно нужно. И мы будем это делать", — сказал глава государства.

По словам Путина, этим занимается Следственный комитет России. Причём его сотрудники не только фиксируют, но и обобщают данные материалы, а также дают им правовую оценку.