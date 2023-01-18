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18 января, 11:16

Путин заявил, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром

Преступления украинских властей против гражданского населения, против Русской православной церкви не пройдут даром, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением, и с Русской православной церковью. Это всё не пройдёт им даром. У меня сомнений нет", — отметил глава государства на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

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Напомним, Киев продолжает гонения на каноническую УПЦ. Так, СБУ проводит рейды по храмам и монастырям в поисках "прокремлёвской литературы", а президент Украины Владимир Зеленский приостанавливает гражданство священников. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. В ООН уже заявили, что обеспокоены проектами, подрывающими право на свободу вероисповедания в Незалежной.

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LIFE

Александра Вишнякова

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