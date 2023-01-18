Путин заявил, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром

"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением, и с Русской православной церковью. Это всё не пройдёт им даром. У меня сомнений нет", — отметил глава государства на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.