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18 января, 11:24

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер фильма "Нюрнберг"

Президент РФ Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, вместе с которыми посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг" о судебном процессе над нацистами.

"Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил", — отметил российский лидер.

Картина рассказывает о суде, который впоследствии назовут Процессом века. На него со всего мира съезжается огромное количество людей со всего мира, в том числе из СССР. В составе советской делегации в качестве переводчика — прошедший войну Игорь Волгин, которому предстоит не только стать свидетелем Международного военного трибунала, но и встретить любовь. В съёмках приняли участие Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксёнова и другие актёры. В картине также задействованы артисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Германии. Режиссёр Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенда № 17" и не только.

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Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин назвал прорыв блокады Ленинграда большим событием не только для жителей города, но и всей страны. Он поздравил ветеранов с годовщиной прорыва блокады.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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