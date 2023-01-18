Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Интервальное голодание может привести к обморокам, чрезмерному снижению сахара в крови и проблемам со сном. Об этом Лайфу рассказала эндокринолог и диетолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Татьяна Голицына.

Эксперт отметила, что суть такого способа похудения, который сейчас становится всё более популярным, заключается в том, что человек воздерживается от еды в течение какого-то периода времени, после чего может поесть. Это эффективно для людей с избыточным весом, нарушением метаболизма и дисбактериозом, считает врач. Как правило, отказываться от приёма пищи рекомендуется на протяжении 16–20 часов.

"Однако до нынешнего момента все масштабные исследования, призванные доказать эффективность и безопасность интервального питания, проводились только на животных. Если вы решили похудеть, используя такой метод, обязательно предварительно проконсультируйтесь с эндокринологом-диетологом", — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что интервальное питание может отрицательно сказаться на здоровье, ведь в организм не поступает достаточное количество полезных веществ.

"Длительные перерывы между приёмами пищи могут спровоцировать обмороки, желчнокаменную болезнь, гипогликемию — чрезмерное снижение концентрации сахара в крови, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и другие патологии", — указала диетолог.

По словам врача, интервальное голодание может привести к гормональному дисбалансу. А это, как правило, чревато проблемами со сном, ухудшением эмоционального состояния, а также вызывает раздражительность и снижает работоспособность. Такой метод противопоказан при беременности, низком артериальном давлении и эндокринных заболеваниях, заключила она.