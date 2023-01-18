Кучера — о критике своего интервью Дудю: "Лучше быть дураком, чем подлецом"

Актёр и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал критику в свой адрес после интервью блогеру Юрию Дудю*. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что гордится своей позицией, поддержкой ВС РФ.

"Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом", — сказал Кучера.

По словам артиста, изначально была договорённость обсудить Муз-ТВ, сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию актёра. Но за то, что вышло, ответственен он сам, поскольку не смог позволить себе встать и уйти со съёмок. Кучера добавил, что решиться на интервью было непросто, причём денег ему не выплатили.

Ранее Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о Муз-ТВ и четыре часа расспрашивал об Украине. Он признался, что согласился на беседу из-за уверенности в следующем: помимо либеральных настроений россиян, которым, подчеркнул актёр, стыдно за их нацию, должно звучать и другое мнение.