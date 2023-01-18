Путин заявил о важности сохранения исторической памяти

Важно хранить историческую память, чтобы вовремя реагировать на возникающие угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти, я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — сказал глава государства на встрече с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда.

По словам Путина, человеку свойственно забывать плохие вещи, так устроена природа. И многие люди считают, что события, которые происходили до их рождения, их самих не касаются. Но на самом деле это не так, подчеркнул президент. При этом он отметил, что в то же время жить под постоянным гнётом тяжёлых воспоминаний невозможно.

"Но историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось", — сказал Путин и заверил, что работа по сохранению этой памяти будет вестись.