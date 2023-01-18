Евросовет уличили в потере лица после скандальных слов о танках

Своим высказыванием в поддержку поставок танков Киеву руководитель Евросовета Шарль Мишель доказал, что возглавляемая им структура полностью находится под управлением англосаксов и Госдепа. Такое мнение озвучил в среду зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Они потеряли своё право говорить от своего имени, высказывать своё мнение", — отметил депутат в беседе c RT.

Сам факт того, что через Европейский фонд мира Украине поставляется летальное оружие, Водолацкий назвал кощунственным. А о перемирии, как отметил он, в Европе говорят лишь "для сохранения лица".