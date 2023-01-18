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Опубликовано 18 января 2023, 11:30

Евросовет уличили в потере лица после скандальных слов о танках

Депутат Водолацкий заявил о несамостоятельности Евросовета после высказывания Шарля Мишеля о танках

Своим высказыванием в поддержку поставок танков Киеву руководитель Евросовета Шарль Мишель доказал, что возглавляемая им структура полностью находится под управлением англосаксов и Госдепа. Такое мнение озвучил в среду зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Они потеряли своё право говорить от своего имени, высказывать своё мнение", отметил депутат в беседе c RT.

Сам факт того, что через Европейский фонд мира Украине поставляется летальное оружие, Водолацкий назвал кощунственным. А о перемирии, как отметил он, в Европе говорят лишь "для сохранения лица".

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Напомним, что ранее в среду глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил о том, что лично поддерживает отправку танков на Украину и считает это необходимым условием достижения мира.

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Марина Калегина
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