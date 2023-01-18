Медведев и Хачанов вышли в третий круг Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Так, бывшая первая ракетка мира обыграл австралийца Доминика Тима со счётом 7:5, 6:2, 6:2, затратив чуть более двух часов. Теперь же Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между Себастьяном Корда (США) и Йосуке Ватануки (Япония).

А Хачанов довольно уверенно забрал победу во время встречи с австралийцем Джэйсоном Каблером. Матч, который продолжался практически три часа, закончился со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. В третьем туре россиянин сыграет с Фрэнсисом Тиафо, представляющим США.