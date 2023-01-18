Медведев и Хачанов вышли в третий круг Australian Open
Даниил Медведев и Карен Хачанов. Фото © ТАСС / AP / Kelly Barnes, © ТАСС / EPA / MATT TURNER AUSTRALIA / NEW ZEALAND OUT
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Так, бывшая первая ракетка мира обыграл австралийца Доминика Тима со счётом 7:5, 6:2, 6:2, затратив чуть более двух часов. Теперь же Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между Себастьяном Корда (США) и Йосуке Ватануки (Япония).
А Хачанов довольно уверенно забрал победу во время встречи с австралийцем Джэйсоном Каблером. Матч, который продолжался практически три часа, закончился со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. В третьем туре россиянин сыграет с Фрэнсисом Тиафо, представляющим США.
Ранее Лайф писал, что организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Белоруссии. Поводом стал появившийся во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль российский флаг, после чего украинские болельщики вызвали охрану и полицию. Напомним, российские и белорусские спортсмены были допущены к турнирам в нейтральном статусе, без указания страны и флага.