Люди, которые отказались от спорта, объяснили, почему так вышло, и это вправит мозги всем зожникам

"У меня эпилепсия, и сейчас я ищу подходящее лекарство. Я постоянно устаю, и это один из триггеров моих припадков. Очень боюсь, что наврежу себе, если у меня случится припадок во время тренировки", — Uragami.

"Я работаю на стройке, и, честно говоря, когда весь день ты только и делаешь, что поднимаешься и спускаешься по лестнице, таская оборудование туда-сюда, потребности в дополнительной физнагрузке нет, у меня всё в полном порядке", — RocMerc.

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"У меня просто нет мотивации. Не депрессия или что-то такое. Я просто не хочу. Представляете, да, такие люди существуют", — watermelonboi26.

"У меня рак на терминальной стадии. И я буду жить так, как захочу. Однажды я общалась с медсестрой, и она сказала: "Вам надо бы сократить количество углеводов в рационе..." Тогда я сообщила: "У меня нет будущего". Ответ, как говорится, убил. Она проверила что-то в компьютере, а потом заявила: "Ешьте и пейте, что хотите". Договорились. Не надо меня жалеть. Я люблю свою жизнь", — sranding_in_the_rain.

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"В детстве у меня тяжело складывались отношения со спортом. Ненавидел уроки физкультуры почти так же сильно, как уроки физкультуры ненавидели меня. Прошли десятилетия, а мы так и не помирились. Плюсом к этому у меня нет никакой дисциплины. Я был ребёнком, который никогда не делал домашки, но справлялся с тестами и контрольными работами. Да я до сих пор не могу приучить себя ко всем этим домашним делам", — pteradactylist.

"Раньше я ходил в зал, и мне очень нравилось ощущение, когда ты со всем закончил, но сам процесс... Я просто ненавидел каждую и каждую секунду, проведённую там. Гораздо веселее, если есть кто-то, с кем можно бегать/упражняться, но у меня нет, поэтому очень сложно мотивировать себя делать что-то, что мне не нравится", — BamboozleThisZebra.

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"Я не хожу в зал, потому что это так невыносимо скучно, что я не могу заставить себя выделить столько времени, сколько на это надо. И я говорю и о конкретных тренировках, и про целые тренировочные программы. Уходит слишком много времени, чтобы почувствовать или увидеть какие-либо результаты, которые тебя замотивируют", — jagvillboienhatt.

"Если серьёзно, я не так давно дембельнулся. Всё моё тело болит. Я просто хочу немного расслабиться. Насладиться коленом, которое ещё пока не до конца убито. Да, в конце концов я вернусь к тренировкам. Или нет. Кто знает. В любом случае — к чертям мнение общества", — Rickdaquickk.

"Никогда не любила это чувство во время тренировок, будто ты задыхаешься. Думала, кому, вообще, может нравиться тренироваться. Оказалось, у меня просто астма. Даже после курса лечения ощущения так себе. Я правильно питаюсь, у меня активная работа и свободное время, но ничего "лишнего" я не делаю", — Objective_Army5886.