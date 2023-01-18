ЦБ рассчитает курс рубля ещё к 9 иностранным валютам

С 18 января Банк России начнёт устанавливать официальные курсы рубля к девяти новым иностранным валютам, в том числе к арабскому дирхаму и грузинскому лари. Об этом информирует в среду пресс-служба регулятора.

Официальный курс — курс рубля к иностранным валютам, устанавливаемый Банком России на ежедневной или ежемесячной основе. Он используется для целей бухгалтерского, налогового учёта, а также для расчёта таможенных платежей и других расчётов. Список таких валют и текущее значение курса размещаются на сайте Центрального банка. Теперь, после расширения списка, регулятор рассчитывает курс 43 таких валют.

"В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", — перечислили в Центробанке.