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18 января, 12:03

Эксперт Роспотребнадзора призвал не употреблять алкоголь во время крещенских купаний

Эксперт Лебедев предупредил об опасных последствиях пьяного купания в проруби

Употребление алкоголя во время крещенских купаний может привести к серьёзным опасностям для жизни. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, не стоит пить спиртное ни перед окунанием в купель, ни после этого.

"Это может привести к весьма печальным последствиям. Алкоголь усиливает спазм сосудов в холодной воде, что может привести к серьёзным опасностям для жизни", — сказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

10 причин не окунаться в прорубь на Крещение

10 причин не окунаться в прорубь на Крещение

Прежде чем купаться, лучше сделать разминку, считает он. После окунания в прорубь специалист рекомендовал растереться полотенцем и быстро переодеться в сухую тёплую одежду.

Ранее Лайф писал о том, что перед купанием в ледяной проруби лучше пройти медосмотр и выяснить, нет ли серьёзных заболеваний и других противопоказаний.

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LIFE / Марат Абулхатин

Илья Суриков
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