Эксперт Роспотребнадзора призвал не употреблять алкоголь во время крещенских купаний

Употребление алкоголя во время крещенских купаний может привести к серьёзным опасностям для жизни. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, не стоит пить спиртное ни перед окунанием в купель, ни после этого.

"Это может привести к весьма печальным последствиям. Алкоголь усиливает спазм сосудов в холодной воде, что может привести к серьёзным опасностям для жизни", — сказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Прежде чем купаться, лучше сделать разминку, считает он. После окунания в прорубь специалист рекомендовал растереться полотенцем и быстро переодеться в сухую тёплую одежду.