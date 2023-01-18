Монеточке пообещали, что её антироссийские выходки на концертах вернутся ей бумерангом

Певице Елизавете Гырдымовой, более известной как Монеточка, вернётся бумерангом её поддержка Украины со сцены в Литве. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил рок-музыкант, лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин.

"С одной стороны, начинает бурлить негодование какое-то. С другой стороны, она не понимает силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. В этом смысле её очень жалко", — подчеркнул он.

При этом Галанин уверен: когда-нибудь Монеточке вернётся всё бумерангом, тогда неизвестно, "что будет происходить с её душой". По его словам, пока человек жив, у него есть возможность исправиться. Музыкант также назвал странным тот факт, что Монеточка уже имеет ребёнка, но "в её голова каша". Галанин предположил, что, возможно, это связано с её недостаточной образованностью, поэтому и призвал певицу "подтянуть образование".