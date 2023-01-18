Свыше 8,2 млн семей улучшили жилищные условия благодаря программе маткапитала

Более 8,2 миллиона семей с детьми смогли улучшить жилищные условия благодаря программе материнского капитала с начала её действия, из них 2,8 миллиона решили этот вопрос без кредитов. При этом, по данным опроса ВЦИОМ, проведённого в декабре 2022 года, эта единовременная выплата остаётся самой известной мерой национального проекта "Демография", о маткапитале знают 98% респондентов.

"Покупка или строительство жилья — наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 миллиона семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше трёх триллионов рублей. Так, порядка 5,4 миллиона семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Ещё 2,8 миллиона семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств", — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Материнский капитал можно использовать не только в качестве первоначального взноса и погашения основного долга или процентов по ипотеке сразу после рождения ребёнка, но и направить средства на рефинансирование уже имеющегося займа на жильё. При этом для ремонта сертификат использовать нельзя, однако можно задействовать при реконструкции. В этом случае главное, чтобы помещение имело статус жилого дома и предназначалось для постоянного проживания, а получатель выплаты имел право собственности на землю или жилой дом, разрешение на строительство жилья или уведомление о планируемом строительстве.

Многодетный отец из Кемеровской области Иван Кочетыгин поделился, что благодаря материнскому капиталу его семье удалось погасить большую часть ипотеки. Он отметил, что если бы не подобная мера поддержки, то они с супругой вряд ли бы решились на четвёртого ребёнка, а так сейчас три брата ждут рождения сестрёнки. А многодетная семья Семёновых из Иркутской области с помощью маткапитала приобрела дом в селе, ведь лучше жить "рядом с землёй", считают они.